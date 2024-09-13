Взрывы прогремели в Одесской области
Жители Одесской области услышали мощные взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «24».
По данным журналистов, воздушная тревога звучит на территории области с 01:38 по московскому времени. Другие подробности не приводились.
Ранее сообщалось о звуках взрывов, которые прозвучали в подконтрольном Украине городе Запорожье. В подконтрольных Киеву районах Запорожской области включали сигналы воздушной тревоги.
Ранее российские военные нанесли удар по объектам инфраструктуры в Конотопе Сумской области. Взрывы также прозвучали в городе Нежин Черниговской области, в Краматорске и Полтавской области.
Ранее ВС России уничтожили колонну ВСУ в Сумской области. Противник потерял более 20 единиц разной техники.
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Взрывы прогремели в Одесской области
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