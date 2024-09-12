Мощный взрыв прогремел в Запорожье

Взрыв прозвучал в подконтрольном Украине городе Запорожье. Об этом сообщило издание «Общественное».

Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольных Киеву районах Запорожской области объявили воздушную тревогу.

Ранее сообщалось о серии взрывов, прозвучавшей в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги. Сигнал воздушной тревоги включали в Киеве и 12 регионах страны.

Российские военнослужащие стали наносить удары по инфраструктуре Украины в ответ на атаки Вооруженных сил Украины. При этом ВС России бьют по объектами оборонной промышленности, а не по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры, в отличие от украинских боевиков.