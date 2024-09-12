Мощный взрыв прогремел в Запорожье

Российские военнослужащие стали наносить удары по инфраструктуре Украины в ответ на атаки Вооруженных сил Украины. При этом ВС России бьют по объектами оборонной промышленности, а не по жилым зданиям и объектам социальной инфраструктуры, в отличие от украинских боевиков.
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