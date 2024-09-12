Российские военные ударили по объектам инфраструктуры на Украине

Mash: ВС России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Очевидцы рассказали о нескольких взрывах в Конотопе Сумской области. После этого жители города остались без электричества.

Также серию взрывов зафиксировали в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области, в подконтрольной Киеву части Херсона и Краматорске. Власти нескольких регионов Украины объявили воздушную тревогу.

Координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что пророссийское подполье вычислило склад и пункт доукомплектования ВСУ в Черкасской области. Колонну заметили на выезде из Винницы.

Ранее российские военные уничтожили прибывших в пригород Харькова наемников. Под мощным ударом ВС России оказались иностранные боевики и техника.