Российские войска ударили по колонне ВСУ в Сумской области

Появились кадры удара по колонне украинских боевиков в Сумской области

Фото: РИА «Новости»

Массированный удар нанесли российские войска по колонне украинских военных к югу от Сум. Кадры с места опубликовал Telegram-канал «НгП Разведка».

Авторы уточнили, что колонну разбили вечером в минувшую субботу, 31 августа в пяти километрах от населенного пункта Верхняя Сыроватка.

По предварительным данным, командование приступило к переброске резервных сил. Двинувшаяся в путь колонна растянулась почти на полкилометра. Российские военные дождались, пока противник скопится на одном участке и нанесли несколько ударов.

«Только по предварительным подсчетам враг понес потери до роты живой силы, а также свыше 20 единиц техники», — заявили авторы Telegram-канала.

Ранее Минобороны отчиталось, что потери украинских военных на Курском направлении с начала боев превысили 8,5 тысяч человек личного состава, из которых 360 пришлось на минувшие сутки.

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