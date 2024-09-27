Взрывы прогремели в Одессе
Взрывы прозвучали в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.
Другие украинские СМИ сообщили, что в городе и области сохраняется угроза беспилотников.
До этого серия взрывов прозвучала в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром ВСУ.
По данным телеканала, взрывы были слышны также в Запорожье и Днепропетровске.
Утром 26 сентября появилась информация о мощном взрыве в порту «Южный» в Одесской области. Там находились суда, перевозящие водные беспилотники, снаряды, технику и ГСМ.
Ранее система противовоздушной обороны сработала в Ивано-Франковске, где прогремела серия взрывов.