Взрывы прогремели в Одессе

Взрывы прозвучали в Одессе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Одессе прозвучали взрывы», — говорится в сообщении.

Другие украинские СМИ сообщили, что в городе и области сохраняется угроза беспилотников.

До этого серия взрывов прозвучала в городе Староконстантинове Хмельницкой области, где расположен военный аэродром ВСУ.

По данным телеканала, взрывы были слышны также в Запорожье и Днепропетровске.

Утром 26 сентября появилась информация о мощном взрыве в порту «Южный» в Одесской области. Там находились суда, перевозящие водные беспилотники, снаряды, технику и ГСМ.

Ранее система противовоздушной обороны сработала в Ивано-Франковске, где прогремела серия взрывов.