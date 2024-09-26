Суда с техникой стояли в порту под Одессой во время взрыва

В порту под Одессой во время взрыва были суда со снарядами и ГСМ

Во время мощного взрыва в порту «Южный» в Одесской области находились суда, которые перевозили водные беспилотники, снаряды, технику и горюче-смазочные материалы. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, взрыв прозвучал около 10 часов вечера в среду, 25 сентября. Звук раздался со стороны нефтехранилища, которое расположено рядом с портом «Южный».

«В Аджалыкском лимане в это время находились несколько судов, которые привезли снаряды, ГСМ и военную технику», — сказал представитель подполья.

Лебедев добавил, что еще один взрыв местные жители слышали рядом с поселком Гвардейское. После этого к месту ЧП отправились десятки автомобилей скорой помощи и машины с военными номерами с оборудованием для стабилизации раненных, а также несколько вертолетов.

Ранее сильный взрыв прогремел в Харькове.