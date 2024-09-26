Взрывы прогремели в районе аэродрома в Хмельницкой области

В городе Староконстантинове Хмельницкой области Украины, где расположен военный аэродром ВСУ, прозвучали громкие взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Телеграф» .

«Громкие взрывы слышны в Хмельницкой области. Местные паблики сообщают о громких звуках в районе Староконстантинова, на окраине которого есть военный аэродром», — заявил источник.

В ночь на четверг, 26 сентября, украинские СМИ заявляли о серии взрывов в различных регионах страны. В частности, как минимум пять прозвучали в Киеве.

С октября 2022 года российские военные наносят удары дальнобойным высокоточным оружием по объектам связи, военного управления, промышленности и энергетики на территории Украины. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в боях с ВСУ войска не бьют по социальной инфраструктуре и жилым домам.

Ранее стало известно о взрыве в порту под Одессой, где стояли суда с ГСМ и техникой.