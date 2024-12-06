Смирнов рассказал о переходе на новое место службы

Смирнов заявил о поддержке Курской области после ухода на новую работу

Покинувший пост губернатора Курской области Алексей Смирнов перешел на новое место службы, где планирует продолжать поддерживать регион. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.

«По решению руководства я перехожу на новое место службы. На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион и содействовать его скорейшему восстановлению», — написал он.

Смирнов занял должность временно исполняющего обязанности главы региона 15 мая. В сентябре после победы на выборах он стал губернатором, на этом посту глава региона провел всего 205 дней.

Губернатор Курской области досрочно сложил полномочия по собственному желанию 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.