Смирнов рассказал о переходе на новое место службы

Покинувший пост губернатора Курской области Алексей Смирнов перешел на новое место службы, где планирует продолжать поддерживать регион. Об этом чиновник сообщил в своем Telegram-канале.
«По решению руководства я перехожу на новое место службы. На новом месте работы я приложу все усилия, чтобы поддерживать наш регион и содействовать его скорейшему восстановлению», — написал он.
Смирнов занял должность временно исполняющего обязанности главы региона 15 мая. В сентябре после победы на выборах он стал губернатором, на этом посту глава региона провел всего 205 дней.
Губернатор Курской области досрочно сложил полномочия по собственному желанию 5 декабря. Президент РФ Владимир Путин уже подписал указ о назначении Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области.
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