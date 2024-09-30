Взрывы прогремели в Кривом Роге

В Кривом Роге прозвучали взрывы. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Общественное».

«В Кривом Роге прогремели взрывы», — говорится в сообщении.

Другие украинские СМИ сообщили, что в воздухе заметили около 18 «Шахедов», но залетают еще и новые.

Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что российские беспилотники поразили цели на территории судоремонтного завода и двух погрузочных терминалах в порту в Измаиле Одесской области.

До этого в Киевской области административное здание получило повреждения при ночном обстреле. В нем выбило окна.

Кроме того, в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях Украины из-за атаки беспилотников получили сильные повреждения воздушные линии электропередачи. Также из-за обстрелов прекратилось электроснабжение Днепропетровской области.