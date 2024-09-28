Административное здание пострадало при обстрелах Киевской области
Власти Украины заявили о повреждении административного здания в Киевской области
Административное здание получило повреждения при ночном обстреле Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.
«Вследствие падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены <…> хозяйственное и административное здания», — сообщил он.
Кравченко уточнил, что в зданиях выбило окна.
Кроме того, ночью украинский телеканал «Общественное» заявлял о взрывах, прогремевших в Днепропетровске и пригороде Черкасс на фоне сигнала воздушной тревоги. Что стало их причиной, не сообщается.
В прошлый раз о взрывах в Киевской области сообщалось 16 сентября. Звуки слышали жители таких пригородов украинской столицы, как Борисполь, Фастов и Обухов.