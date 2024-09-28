Административное здание пострадало при обстрелах Киевской области

Власти Украины заявили о повреждении административного здания в Киевской области

Административное здание получило повреждения при ночном обстреле Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале написал начальник областной военной администрации Руслан Кравченко.

«Вследствие падения обломков сбитых целей в одном из населенных пунктов повреждены <…> хозяйственное и административное здания», — сообщил он.

Кравченко уточнил, что в зданиях выбило окна.

Кроме того, ночью украинский телеканал «Общественное» заявлял о взрывах, прогремевших в Днепропетровске и пригороде Черкасс на фоне сигнала воздушной тревоги. Что стало их причиной, не сообщается.

В прошлый раз о взрывах в Киевской области сообщалось 16 сентября. Звуки слышали жители таких пригородов украинской столицы, как Борисполь, Фастов и Обухов.