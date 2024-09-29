Подполье сообщило об ударе по терминалам в порту в Одесской области

Лебедев: в Измаиле поражены погрузочные терминалы в порту и судоремонтный завод

Российские военные поразили судоремонтный завод и два погрузочных терминала в порту в Измаиле Одесской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Нам сообщает Измаил, что беспилотники поразили цели на территории судоремонтного завода на улице Нахимова и двух погрузочных районов порта, там видели вспышки взрывов. На заводе также зафиксировали мощную детонацию», — сказал он.

Днем ранее стало известно, что при ночном обстреле Киевской области пострадало административное здание.

Также украинский телеканал «Общественное» сообщал о взрывах, прогремевших в пригороде Черкасс и Днепропетровске на фоне сработавшей сирены воздушной тревоги. Причина ЧП не уточнялась.

В прошлый раз о взрывах на территории Киевской области местные СМИ писали 16 сентября. Звуки слышали жители целого ряда пригородов украинской столицы.