Свет отключился в четырех регионах Украины из-за повреждений ЛЭП

Воздушные линии электропередачи получили сильные повреждения в Винницкой, Полтавской, Ровенской и Черкасской областях Украины за минувшие сутки. Причиной стала атака беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики страны.

В ведомстве заявили, что из-за выхода из строя энергосистемы без света остались жилые дома.

Также в минувшие сутки из-за обстрелов и боевых действий прекратилось электроснабжение Днепропетровской области.

После проведения ремонтных работ частично или полностью обесточенными остались 486 населенных пунктов в разных областях Украины. Жителей страны призвали экономить электричество и снижать потребление в пиковые часы, чтобы не перегружать систему.

В ночь на субботу, 28 сентября, взрывы прогремели в Днепропетровске и Черкассах. В это же время сообщения о воздушной тревоге действовали еще в девяти областях Украины.