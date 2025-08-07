В поселке Афипский на Кубани прогремели взрывы

Взрывы прозвучали в поселке Афипский в Краснодарском крае. Предположительно, населенный пункт атаковали беспилотники, сообщил Telegram-канал Shot .

Взрыв раздался примерно в 6:30, в результате произошел пожар в районе одного из местных предприятий. Очевидцы рассказали, что видели столб черного дыма.

Губернатор региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале отметил, что в крае отразили атаку беспилотников ВСУ. Из-за упавшего дрона пострадал житель Славянска-на-Кубани.

Также Кондратьев подтвердил информацию о пожаре из-за рухнувших в Красноармейском районе обломков БПЛА. В результате ЧП никто не пострадал, возгорание ликвидировали пожарные.

Ранее атаку дронов отбили в Волгоградской области. Из-за обломков разгорелся пожар в административном здании на железнодорожной станции Суровикино. Обошлось без пострадавших.

О прогремевших ночью взрывах также заявили жители Новороссийска. Громкие звуки раздались примерно, а 4:00.