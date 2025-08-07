Мощные взрывы раздались в Новороссийске этой ночью

Серия мощных взрывов и выстрелов прогремела в Новороссийске. Об этом 360.ru рассказали местные жители.

Несколько взрывов раздались в городе около четырех утра. Предположительно, система ПВО отражала атаку беспилотников и безэкипажных катеров. Очевидцы сообщили о работе тревожной сирены и перекрытии набережной.

«Сильный взрыв был со стороны моря, собаки подскочили, стекла задрожали. До этого в течении часа слышались глухие хлопки и стрельба очередями. Сирена гудит в районе набережной», — рассказала местная жительница.

Глава города Андрей Кравченко подтвердил отражение вражеской атаки в своем Telegram-канале.

«По береговой линии звучит сирена — сигнал „Внимание всем“. Идет отражение атаки безэкипажных катеров», — написал градоначальник.

Ранее в результате атаки беспилотников в Ростовской области получили повреждения линии электропередачи. Десятки домов оказались обесточены, без света остались около 200 человек.