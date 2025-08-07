В Волгоградской области начался пожар на ж/д станции после атаки БПЛА

Из-за атаки беспилотников в Волгоградской области на железнодорожной станции Суровикино начался пожар в административном здании. Об этом заявил губернатор Андрей Бочаров, его процитировало РИА «Новости» .

«На железнодорожной станции Суровикино возник пожар в административном здании, который оперативно устраняется пожарными службами», — сказал он.

По словам главы региона, силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на местные объекты сегодня ночью. В результате ЧП никто не пострадал.

Бочаров отметил, что сейчас на загоревшейся станции с фрагментами сбитого дрона ведут работу саперы. Повреждений объектов не зафиксировали, движение поездов осуществляется в обычном режиме.

Этой ночью мощные взрывы раздались в Новороссийске. Местные жители рассказали 360.ru, что слышали громкие звуки примерно в 04:00.