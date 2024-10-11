Взрывы прогремели в Киевской области

Взрывы прогремели в городе Вышгород Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал ТСН.

«Вышгород (Киевская область) — взрывы», — говорится в сообщении.

В городе находится Киевская ГЭС, он расположен к северу от украинской столицы.

Ранее в украинских пабликах сообщили об ударе по электроподстанции в окрестностях Одессы, предупредив о возможных перебоях со светом.

До этого мощные взрывы прозвучали в городе Кривой Рог Днепропетровской области. В регионе в это время работала сирена воздушной тревоги.

Как сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев, российские военные атаковали личный состав ВСУ в Кременчуге в Полтавской области. Кроме того, удары зафиксировали на окраине Кривого Рога, в Одесской области и в пригороде Харькова.