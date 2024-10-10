Утром 10 октября в городе Кривой Рог Днепропетровской области прогремели мощные взрывы на фоне работающей сирены воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«Сильные взрывы слышны на территории Кривого Рога», — заявил источник.

С 06:53 в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.

В николаевском подполье РИА «Новости» сообщали, что также прилеты были по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области, ударе в районе военного городка в Кривом Роге, а также пригороде Харькова и районе населенного пункта Доброслав.

Российская армия регулярно наносит удары по местам расположения техники и личного состава наемников и ВСУ, объектам связи, военного управления, оборонной промышленности и энергетики соседней страны в ответ на атаки националистов по гражданским объектам. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что армия не бьет по социальным учреждениям и жилым домам.