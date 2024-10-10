ВС России ударили по ВСУ в Кривом Роге и Кременчуге

Удары зафиксировали на окраине Кривого Рога на Украине. Также ВС России атаковали личный состав ВСУ в Кременчуге в Полтавской области. Об этом РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилетело в Кривой Рог, на окраине, пишут, что в стороне „военгородка“… Прилетело в Кременчуг, по личному составу», — сказал он.

Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области. В частности взрывы прогремели возле населенного пункта Доброслав и в пригороде Харькова.

До этого сообщалось, что российские беспилотники поразили цели на территории судоремонтного завода и двух погрузочных терминалов в порту в Измаиле Одесской области.