Сегодня 02:28 ВС России ударили по ВСУ в Кривом Роге и Кременчуге Фото: РИА «Новости»
Удары зафиксировали на окраине Кривого Рога на Украине. Также ВС России атаковали личный состав ВСУ в Кременчуге в Полтавской области. Об этом
РИА «Новости» сообщил координатор пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Прилетело в Кривой Рог, на окраине, пишут, что в стороне „военгородка“… Прилетело в Кременчуг, по личному составу», — сказал он.
Также Лебедев сообщил об ударах в Одесской области. В частности взрывы прогремели возле населенного пункта Доброслав и в пригороде Харькова.
До этого сообщалось, что
российские беспилотники поразили цели на территории судоремонтного завода и двух погрузочных терминалов в порту в Измаиле Одесской области.
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