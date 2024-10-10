Электроподстанция получила повреждения в окрестностях Одессы после взрывов. В городе возможны перебои со светом, сообщило издание «Страна.ua» в Telegram-канале.
«Пишут об ударе по электроподстанции в окрестностях города и предупредили о возможных перебоях со светом», — отметили в публикации.
Сейчас в Одесской области звучат сигналы воздушной тревоги. До этого мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил о сильном взрыве. Он призвал горожан пройти в укрытия.
В николаевском подполье ранее сообщили о прилетах по личному составу ВСУ в Кременчуге Полтавской области. Также ВС России нанесли удар в районе военного городка и по пригороду Харькова. Утром 10 октября мощные взрывы прогремели в городе Кривой Рог Днепропетровской области.
В Одессе начались перебои со светом после удара по электроподстанции
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