Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

О взрыве телеканал сообщил в своем телеграм-канале. Согласно информации онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в столице объявили воздушную тревогу. Позже раздалось еще несколько взрывов, уже после отмены тревоги.

После удара по Киеву в ночь на 9 января в украинской столице возникли проблемы с теплом и электричеством. Мэр столицы Виталий Кличко призвал горожан по возможности покинуть Киев. В городе также наблюдаются перебои с водоснабжением.

На утро 11 января без света и тепла в столице без теплоснабжения остаются более тысячи домов. В ближайшие дни украинскую столицу накроют сильные морозы, поэтому сложная обстановка в Киеве сохранится, предупредил Кличко.

В воскресенье украинцы стали перекрывать движение по трассам в знак протеста против отсутствия тепла и света.