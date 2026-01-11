Кличко предупредил жителей Киева о сложной обстановке в ближайшие дни

Больше тысячи домов в украинской столице остаются без теплоснабжения в воскресенье, 11 января. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале.

По его словам, водоснабжение удалось восстановить во всем городе, однако в отдельных районах все-таки наблюдаются перебои.

«Работы коммунальщиков продолжаются и днем, и ночью», — написал он.

Кличко добавил, что в ближайшие дни украинскую столицу накроют сильные морозы, поэтому сложная обстановка в Киеве сохранится.

Ранее киевский мэр призвал горожан по возможности покинуть столицу Украины на некоторое время из-за крупных проблем с теплом и электричеством.