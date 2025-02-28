Мощные взрывы потрясли Одессу и порт Черноморска

Серия мощных взрывов раздалась в районе порта Черноморска, расположенного в Одесской области Украины. Об этом в Telegram-канале сообщило «Страна.ua».

«О сильных взрывах в Одессе и в районе порта Черноморска пишут местные паблики», — отметили в сообщении.

По данным украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Сумской и Харьковской областях звучат сигналы воздушной тревоги.

Серия взрывов произошла в Киеве в ночь на 23 февраля. Обломки беспилотников упали в Печерском, Голосеевском и Дарницком районах. Кроме того, их обнаружили на территории Национального ботанического сада.

Позже мэр Виталий Кличко сообщал, что система ПВО сработала сразу в нескольких районах украинской столицы. Он уточнил, что дроны зашли в Киев с северного и южного направлений.