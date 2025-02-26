Режим беспилотной опасности ввели в Северной Осетии и остальных регионах СКФО

В Северной Осетии и в остальных регионах Северо-Кавказского федерального округа ввели режим беспилотной опасности. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава республики Сергей Меняйло

«Оперативный штаб работает круглосуточно. Все силы и средства переведены в режим повышенной готовности», — написал он.

Минувшей ночью, по данным Минобороны, силы ПВО уничтожили 128 беспилотников над Россией. Дроны сбили над Краснодарским краем — 83, Крымом — 30, Азовским морем — восемь, Черным морем — пять, а также по одному над Брянской и Курской областями.

Telegram-канал Shot ночью сообщал, что жители Анапы услышали взрывы над городом. Они прогремели примерно в 02:00. Раздалось от пяти до 10 взрывов в районе поселков Витязево, Виноградный и над Анапой.