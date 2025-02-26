ВСУ устроили масштабную атаку на Туапсе. Как отражали налет беспилотников
Mash назвал атаку дронов ВСУ на Туапсе самой масштабной за все время
Минувшей ночью ВСУ устроили одну из самых масштабных атак на Туапсе за все время. К такому выводу пришел Telegram-канал Mash. По его информации, в небе над городом прозвучали более четырех десятков взрывов.
Местные жители сообщали о ярких вспышках работы сил ПВО над акваторией Черного моря.
По информации источника канала, обломки упали на частные дома в Темрюкском районе, Туапсе, а также в селе Джигинка.
В Темрюкском районе в результате случившего один дом остался без стекол, в поселке Стрелка у частного домовладения пострадала крыша.
В Туапсе после падения обломков вспыхнул пожар в жилом доме. Его смогли быстро ликвидировать, но стоявшая рядом машина сгорела дотла.
В селе Джигинка под Анапой при падении обломков дронов пострадала хозяйственная постройка. Среди жителей никто не пострадал.
Минобороны утром сообщало о перехвате и уничтожении минувшей ночью 128 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 83 сбили над Краснодарским краем.
Около 07:20 противовоздушная оборона уничтожила еще два БПЛА над территорией Кубани.