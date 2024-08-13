Взрывы прогремели в городе Глухове Сумской области

Фото: РИА «Новости»

Взрывы прогремели в городе Глухове Сумской области на севере Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщило издание «Страна.ua».

До этого появилась информация, что украинский город Сумы оказался под ракетным обстрелом. Повреждены объекты инфраструктуры, но не уточняется их количество, а также тип.

Также мощные взрывы прозвучали в Запорожье и Нежине в Черниговской области, сообщило издание «Украина.ру».

Украинские СМИ отметили, что были замечены «Шахеды» в количестве около семи штук, которые шли с севера в сторону Киева и области. Количество беспилотников с юга неизвестно.

Ранее серия взрывов прозвучала в Николаевской области. До этого в регионе включили воздушную тревогу.

В ночь на 12 августа российские военные ударили по Мартыновскому военному аэродрому Вознесенска, уничтожив склад с дальнобойными ракетами и место нахождения беспилотников.

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