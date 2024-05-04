Взрывы прогремели в двух украинских городах | 360°

Спецоперация 04 мая 2024, 09:18 Взрывы прогремели в двух украинских городах «Общественное»: на фоне сирен в Харькове зафиксировали взрывы

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Звук взрывов зафиксировали в Харькове, в городе прозвучали сигналы воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

Через несколько минут появилась информация о повторном взрыве. По данным издания «Страна.ua», ЧП произошло в Чугуевском районе Харьковской области.

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Взрыв также прогремел в Павлограде Днепропетровской области. Об этом заявил «24 канал». Подробности происшествий не публиковались.

Ночью о взрывах в Харьковской области заявлял координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, российские военные поразили цель в поселке Великий Бурлук. За день до этого ВС России уничтожили в Чугуеве по Харьковом склады с боекомплектом ВСУ.

Украинские боевики попытались атаковать российские объекты в ночь на 4 мая. Российские средства ПВО сбили над территорией Крыма четыре американские ракеты ATACMS.