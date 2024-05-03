Склады с боекомплектом поразили в Харьковской области | 360°

03 мая 2024, 13:19
Склады с боекомплектом поразили в Харьковской области
Подпольщик Лебедев: ВС России ударили по складам с боекомплектом ВСУ в Чугуеве
В Харьковской области поразили склады с боекомплектом Вооруженных сил Украины. Громкие звуки слышали на расстоянии десятков километров от места удара, сообщил РИА «Новости» координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«В 11:40 в пригороде Харькова, Чугуеве, прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — сказал он.
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Удары оказались настолько сильными, что, по словам подпольщика, их почувствовали в Слободском районе Харькова в 20 километрах от Чугуева. Сергей Лебедев заявил, что еще одним местом накопления боекомплекта ВСУ стали склады возле летной учебной базы.
Российские войска неоднократно наносили удары по военным целям в Харьковской области. Военкоры сообщали об уничтожении американской реактивной системы залпового огня HIMARS у села Лелюковка и немецкого зенитного ракетного комплекса IRIS-T в районе Островерховки.
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