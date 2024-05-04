Российские военные сбили над Крымом ракеты ATACMS | 360°

Важное 04 мая 2024, 07:11 Российские военные сбили над Крымом ракеты ATACMS Системы ПВО ликвидировали над Крымом 4 ракеты ATACMS РИА «Новости»

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Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крыма четыре оперативно-тактических ракеты ATACMS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что ВСУ пытались совершить террористическую атаку по объектам на территории России.

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За день до этого украинские боевики ударили по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате атаки пострадал местный житель — мужчина получил осколочные ранения спины, верхней и нижней конечностей. Украинский беспилотник взорвался у машины, припаркованной рядом с коммерческим объектом, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, из-за удара повреждения получили еще три машины, их посекло осколками. В находившемся рядом здании взрывной волной выбило окна.