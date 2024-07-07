Взрывы прогремели в Днепропетровской области Украины

Взрывы раздались в Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщило украинское издание «Зеркало недели».

По данным журналистов, на фоне этого воздушную тревогу включили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, сигналы тревоги звучат в Черкасской области.

Минувшей ночью в Сумской области прогремела серия мощных взрывов. После этого сообщилось о повреждении объектов энергетической инфраструктуры и отсутствия электричества, что привело к приостановке подачи воды.

Утром 6 июля объявили воздушную тревогу по всей Украине. В Никополе в Днепропетровской области повреждения получили объекты инфраструктуры.