Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины

В Харьковской области сигнал звучит более 9 часов. В 07.21 мск сирена зазвучала в Ровненской, Львовской, Днепропетровской и Киевской областях, а спустя минуту распространилась на все субъекты страны.

Российские военные с октября 2022 года начали наносить удары по украинской инфраструктуре в ответ на террористический акт на Крымском мосту, за которым по оценке следствия стоят спецслужбы соседней страны. В Минобороны неоднократно подчеркивали, что в боях с ВСУ российские силы не наносят удары по социальной инфраструктуре и жилым домам.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страна выступает за завершение украинского конфликта на своих условиях, а не просто за паузу или временное перемирие.