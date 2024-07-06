Объект инфраструктуры пострадал при ударе по Никополю
Глава облсовета Лукашук: в Никополе повредили объект инфраструктуры
В центре Украины отразили атаку беспилотников. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры в Никополе.
По его словам, силы ПВО сбили в регионе четыре дрона-камикадзе. Никополь атаковали трижды. Лукашук уточнил, что среди повреждений — объект инфраструктуры.
Об атаке на Никополь заявил также председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Он тоже сообщил о пострадавшей инфраструктуре.
Утром 6 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, в том числе в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и других областях. В Сумской области пострадал объект энергетики.
Предыдущей ночью о взрывах сообщали жители Киевской, Одесской областей и контролируемой Украиной части Херсонской области. Громкие звуки слышали в городе Конотопе.