Объект инфраструктуры пострадал при ударе по Никополю

Глава облсовета Лукашук: в Никополе повредили объект инфраструктуры

Фото: РИА «Новости»

В центре Украины отразили атаку беспилотников. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук сообщил в своем Telegram-канале о повреждении объекта инфраструктуры в Никополе.

По его словам, силы ПВО сбили в регионе четыре дрона-камикадзе. Никополь атаковали трижды. Лукашук уточнил, что среди повреждений — объект инфраструктуры.

Об атаке на Никополь заявил также председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак в Telegram-канале. Он тоже сообщил о пострадавшей инфраструктуре.

Утром 6 июля воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, в том числе в Днепропетровской, Киевской, Харьковской и других областях. В Сумской области пострадал объект энергетики.

Предыдущей ночью о взрывах сообщали жители Киевской, Одесской областей и контролируемой Украиной части Херсонской области. Громкие звуки слышали в городе Конотопе.

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