После взрывов Сумы остались без водоснабжения

Ночью в Сумской области прогремели взрывы и повредили объекты энергетической инфраструктуры. Из-за отсутствия электричества в Сумах приостановили подачу воды, сообщило местное издание «Общественное» .

Не менее четырех серий взрывов раздались в течение часа после полуночи. Пострадала энергетическая инфраструктура Сумской области, некоторые населенные пункты остались без света. Горводоканал объявил об обесточивании всех своих объектов и приостановке подачи воды в Сумы.

По информации издания, силы ПВО ночью сбили 24 из 27 беспилотников в 12 областях Украины. Компания «Укрэнерго» сообщила об отключениях света на бытовых и промышленных объектах в Сумах и отдельных районах Харьковской области.

Утром 6 июля объявили воздушную тревогу по всей Украине. В Никополе в Днепропетровской области пострадал объект инфраструктуры.