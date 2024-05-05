05 мая 2024, 02:20
ВСУ понадобится 100 лет, чтобы победить российскую армию — украинский офицер
Украинский офицер Таран: ВСУ нужно 100 лет для победы над Россией
Без западной помощи украинской армии понадобится 100 лет, чтобы победить российские войска. Об этом заявил офицер нацгвардии Украины Максим Таран в беседе с британским изданием The Guardian.
«Да, мы победим в этом [конфликте], но это зависит от Запада. В одиночку нам потребуется на это 100 лет», — подчеркнул военнослужащий.
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Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что украинская сторона столкнулась с проблемами из-за дефицита оружия. Задержки в поставках западной помощи могут обернуться катастрофой. Также чиновник раскритиковал США и правительство Украины из-за провалов ВСУ.
Как отмечал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, Украина капитулирует «за две недели», если Запад перестанет поддерживать государство. В таком случае конфликт закончится, однако ни он, ни другие представители стран объединения не хотят именно такого его завершения.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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