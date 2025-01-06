Взрывы прогремели в Черкассах на западе Украины

Взрывы прозвучали в городе Черкассы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов», — отметили в сообщении.

По данным телеканала, по всей территории Черкасской области с 00:31 по московскому времени включили сигналы воздушной тревоги. Другие подробности журналисты не привели.

В ночь на 5 января серия взрывов прогремела сразу в нескольких регионах Украины. Воздушную тревогу включали в Хмельницкой и Черниговской областях.

Накануне взрывы слышали в Киеве. Мэр города Виталий Кличко предупреждал, что на левом берегу столицы зафиксировали полет «Шахедов». Также работала система противовоздушной обороны.

Еще один взрыв прозвучал в Полтаве, в центральной части Украины. В населенном пункте Золочев в Харьковской области по позициям ВСУ запустили ФАБ.