Взрыв прогремел в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Полтаве был слышен звук взрыва», — уточнил канал.

Кроме того, по данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Полтавской области объявили воздушную тревогу.

По информации Telegram-канала «Украина.ру», взрывы раздались в Хмельницкой и Черниговской областях. Кроме того, по позициям ВСУ в населенном пункте Золочев в Харьковской области прилетел ФАБ.

Ранее украинские журналисты сообщили о серии взрывов, прогремевших в поселке городского типа Ямполь Сумской области. В регионе на тот момент также звучал сигнал воздушной тревоги.

Помимо этого, в ночь на субботу, 4 января, серия взрывов прозвучала в Киеве на фоне воздушной тревоги. По словам мэра города Виталия Кличко, в украинской столице работала система противовоздушной обороны.