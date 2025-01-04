Взрывы раздались в Киеве

Серия взрывов прогремела в Киеве. Об этом в своем Telegram-канале сообщил телеканал «Общественное».

«В Киеве были слышны взрывы», — уточнил канал.

Кроме того, в украинской столице звучала воздушная тревога.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе работает система противовоздушной обороны. По его словам, на левом берегу столицы были замечены «Шахеды». Жителей призвали спуститься в укрытия.

По данным Telegram-канала «Украина.ру», российские «Герани» нанесли удар по целям в Киеве.

До этого днем 3 января воздушную тревогу объявляли на всей территории Украины. Как пояснили в Воздушных силах ВСУ, ее объявили из-за взлета российского истребителя МиГ-31Л, оснащенного комплексом с гиперзвуковой аэробаллистической ракетой.