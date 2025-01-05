Взрывы прогремели на Украине в Хмельницкой и Черниговской областях

ТСН: в Хмельницкой и Черниговской областях произошли взрывы

Ночью с 4 на 5 января в нескольких регионах Украины прозвучали взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал ТСН.

«Хмельницкая область — взрывы. <...> Черниговский район — взрывы», — уточнили источники.

Перед этим, по данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в этих двух регионах прозвучал сигнал воздушной тревоги.

Еще один взрыв прогремел вечером 4 января в Полтаве, в центральной части Украины. Также по позициям ВСУ в населенном пункте Золочев в Харьковской области прилетел ФАБ.

Ранее украинская пресса сообщила о серии взрывов, которые произошли в поселке городского типа Ямполь Сумской области. В регионе тоже звучала воздушная тревога.

В Киеве взрывы слышали накануне, 4 января. Мэр города Виталий Кличко подчеркнул, что в городе работает система противовоздушной обороны.