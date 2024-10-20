Взрывы прогремели под Нижним Новгородом

Жители Дзержинска сообщили о взрывах и звуках стрельбы в городе

В городе Дзержинске Нижегородской области прозвучала серия взрывов. Об этом в группе «Подслушано Дзержинск» соцсети «ВКонтакте» сообщили местные жители.

По рассказам очевидцев, первые взрывы прогремели около 3:30 и продолжались минимум до 05:00. Также некоторые сообщили, что слышали звуки, похожие на стрельбу и летящие беспилотники.

Власти региона о произошедшем пока не сообщали.

Минувшей ночью силы ПВО отразили массированную атаку на российские регионы. В Орловской области сбили 11 украинских дронов, в Брянской области — четыре, в Курской — восемь беспилотников. Также ВСУ атаковали Липецкую область, там также ликвидировали несколько БПЛА. Еще один дрон уничтожили в Раменском городском округе на подлете к Москве.