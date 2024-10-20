Российские системы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку украинского беспилотника, летевшего на Москву. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал Собянин.
Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия.
Этой же ночью в небе над Липецком российские РЭБ подавили украинские беспилотники. На место падения БПЛА выехали специальные службы.
Ранее из-за атаки беспилотника в Брянске загорелся завод микроэлектроники «Кремний Эл». Всего ликвидировали 13 беспилотных летательных аппаратов.
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Атаку летевшего на Москву беспилотника отразили в Раменском
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