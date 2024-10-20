Системы РЭБ в небе над Липецком подавили украинские беспилотники. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.
«На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.
Глава региона попросил горожан не выкладывать фото и видео с беспилотниками.
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Украинские беспилотники подавили в небе над Липецком
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