Украинские беспилотники подавили в небе над Липецком

Глава Липецкой области Артамонов: дроны ВСУ подавили в небе над Липецком

Системы РЭБ в небе над Липецком подавили украинские беспилотники. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.

Глава региона попросил горожан не выкладывать фото и видео с беспилотниками.

ВСУ снова атаковали Орловскую область беспилотниками. Системы ПВО уничтожили семь дронов.

В Брянске из-за атаки БПЛА загорелся завод «Кремний Эл», занимающийся производством полупроводников и схем. Всего ликвидировали 13 дронов.