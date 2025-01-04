Взрывы раздались в Сумской области

Серия взрывов прогремела в поселке городского типа Ямполь Сумской области. В этот момент в регионе звучала воздушная тревога, сообщил телеканал «Общественное».

«В Ямполе были слышны взрывы», — уточнил канал.

На данный момент в Сумской области продолжают звучать сигналы воздушной тревоги. Другие подробности не приводились.

В субботу, 4 января, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, были замечены «Шахеды». После этого в столице Украины прогремели взрывы.

Ранее стало известно, что в результате серии взрывов пострадал правительственный квартал в Печерском районе в Киеве. Позже Национальный банк Украины заявил о повреждении одного из своих зданий. Российские дроны почти попали в офис президента Украины Владимира Зеленского.