Взрывы прогремели в Одесской области | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 01:46 Взрывы прогремели в Одесской области РИА «Новости»

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Серия взрывов прогремела на фоне воздушной тревоги в Ильичевске (украинское название Черноморск) Одесской области. Об этом сообщил RT со ссылкой на украинские мониторинговые каналы.

Помимо этого, взрывы прозвучали в Краматорском и Покровском (переименованном Красноармейском) районах на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики.

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Одесские паблики сообщили о прилетах в пригороде Одессы, призывая жителей перебраться в укрытия. Возле Ильичевска заметили четыре беспилотника и еще пять аппаратов в море.

До этого взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ Запорожье, в Киеве, в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях Украины.

Ранее российские разведчики уничтожили зенитную установку ВСУ в Харьковской области, запустив по ней ударный FPV-дрон.