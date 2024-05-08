Взрывы прогремели в Киеве и трех областях Украины | 360°

08 мая 2024, 05:18
Взрывы прогремели в Киеве и трех областях Украины
Взрывы прогремели в Киеве, а также в Ивано-Франковской, Львовской и Полтавской областях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале украинский телеканал ТСН.
«Взрывы звучат в Киеве», — уточнил телеканал.
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Кроме того, граждан призвали пройти в укрытия. Также сообщили, что ракеты летят с Житомирской области в направлении украинской столицы.
Другие украинские СМИ также поделились информацией о взрывах на территории страны. Телеканал «Общественное» сообщил о взрывах в Ивано-Франковской области, а также о работе сил противовоздушной обороны в Львовской области. В Киеве также задействовали зенитчиков.
О взрывах в полтавском городе Кременчуг сообщил телеканал ICTV.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, на всей территории Украины объявили воздушную тревогу.
Ранее сообщили, что взрывы прогремели в подконтрольном ВСУ городе Запорожье.
Взрывы
Киев
Украина
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