Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 05:01 Взрыв прогремел в подконтрольном ВСУ Запорожье РИА «Новости»

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Жители подконтрольного ВСУ города Запорожье услышали взрывы. Об этом написало украинское издание «Общественное. Новости».

Подробностей о ситуации в населенном пункте журналисты не привели. Сейчас на всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сирены также включили в подконтрольных украинским властям районах ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

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Ранее сообщалось о взрывах в Харькове на востоке Украина. Тогда системы оповещения населения о возможных атаках работали в Киеве, Винницкой, Житомирской и Одесской областях.