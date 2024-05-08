Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в Харьковской области | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 07:50 Российские военные уничтожили зенитную установку ВСУ в Харьковской области Российские разведчики уничтожили зенитную установку ВСУ в Харьковской области РИА «Новости»

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Разведчики ВС России уничтожили зенитную установку украинских боевиков, которая препятствовала работе разведывательных беспилотников в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщил командир с позывным «Фрол».

По его словам, после получения информации о ЗРК противника группа решила действовать ночью. Подразделение в малом составе выдвинулось на место вдали от своих позиций.

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«Вышли на господствующую высоту, далеко от опорных пунктов, рядом с линией боевого соприкосновения. Оттуда на дистанции пяти километров обнаружили зенитную установку противника и запустили ударный FPV-дрон», — отметил военный.

Днем ранее стало известно, что российские силы нанесли удар по свежим силам боевиков ВСУ в Черниговской области. Местные жители слушали звуки детонации от взрывов на расстоянии в несколько километров.