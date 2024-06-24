Взрывотехники начали работы на пляже в Севастополе

АТК: взрывотехники работают на пляже в Севастополе, где могут быть снаряды

На пляже в Севастополе, который атаковали боевики ВСУ, работают взрывотехники. Об этом сообщила Антитеррористическая комиссия в Telegram-канале .

«На месте происшествия работают взрывотехники, представители СК РФ и других силовых ведомств», — указали в АТК.

По данным комиссии, на пляже и в окрестностях могут оставаться неразорвавшиеся снаряды. Горожан призвали соблюдать правила поведения при обнаружении мин, снарядов и бомб, частей боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.

Накануне украинские боевики атаковали Крым американскими ракетами ATACMS. Всего ВСУ выпустили пять снарядов, четыре из которых удалось сбить. Одна ракета приземлилась на пляж в Севастополе, на котором в тот момент отдыхали мирные жители. Жертвами атаки стали четыре человека, еще 151 мирный житель пострадал. Специалисты решают вопрос о транспортировке 15-20 пострадавших в Москву.