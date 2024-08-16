Взрыв раздался в Кривом Роге

Сильный взрыв услышали в Кривом Роге. Об этом сообщило украинское издание «Общественное».

В настоящее время сигналы воздушной тревоги звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях.

Ранее член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил о взрыве, прогремевшем во временно подконтрольном ВСУ городе Запорожье. По его словам, громкие звуки услышали жители Шевченковского района, Космоса и Песков.

До этого Рогов отмечал, что власти Украины устроили экстренный вывоз из города оборудования с промышленных предприятий. Его решили перебросить в западные регионы страны.

На оборонном предприятии в Броварах Киевской области также произошел мощный взрыв. Местные жители сообщали о громких звуках.