Мощный взрыв прогремел в подконтрольном Киеву Запорожье

Фото: РИА «Новости»

Мощный взрыв прогремел во временно подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Об этом член Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил в Telegram-канале.

«Причина взрыва — прилет ракеты по живой силе и технике украинских боевиков», — написал он.

Рогов уточнил, что наиболее громкие звуки взрыва услышали жители Шевченковского района, а также населенных пунктов Космос и Пески. Подробностями он пообещал поделиться позже.

Ранее сообщалось о серии взрывов в контролируемом властями Украины городе Херсоне, писал RT. Официальной информации городские власти еще не давали. Также новые взрывы прозвучали в Сумах.

До этого воздушная тревога звучала в Киеве, Киевской, Полтавской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины. Население предупредили об угрозе ракетной атаки на половине территории страны.

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