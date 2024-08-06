Громкий взрыв прогремел на оборонном предприятии в Киевской области

Shot: на оборонном предприятии в городе Бровары Киевской области случился взрыв

Фото: Unsplash

На оборонном предприятии в городе Бровары Киевской области Украины случился мощный взрыв. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, предприятие находится в районе ТЦ «Терминал». Также на канале опубликовали видео с места событий. На них видно, как вдали произошла вспышка, после которой раздался звук взрыва.

Ранее стало известно о взрыве в районе Новокраматорского машиностроительного завода. Украинские войска использовали его для ремонта боевой техники. Также в тот день услышали взрывы в Кривом Роге, Одессе и Киеве. В стране объявляли воздушную тревогу.

До этого глава областной администрации Сергей Лысак заявил о разрушениях на предприятии в Днепропетровской области. Он не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

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