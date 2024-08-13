Украина начала экстренно вывозить оборудование с заводов в Запорожье

Киевские власти начали вывозить оборудование с промышленных заводов в оккупированном ими городе Запорожье в регионы Западной Украины. Об этом в беседе с РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

«Киевские власти вывозят оборудование с промышленных заводов Запорожья, который временно контролируется украинскими боевиками», — отметил собеседник агентства.

По его информации, оборудование перебрасывают в регионы на западе страны. Местным жителям при этом предлагают уволиться и перебраться туда же. Но при этом людям не дают гарантий по трудоустройству и предоставлению жилья, добавил Рогов.

Ранее на оборонном предприятии в Броварах Киевской области произошел мощный взрыв. Местные жители сообщали о вспышке, после которой раздался звук взрыва.